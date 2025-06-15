Рятувальники показали кадри наслідків російського обстрілу Кременчуцької громади

У ніч на 15 червня військові збройних сил рф здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавську область. Під ударом опинились обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Представники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій опублікували кадри наслідків удару росіян по Кременчуку, передає УНН.

Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: "кинджали", балістичні та крилаті. Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч.

Згідно зі звітом ДСНС:

Унаслідок ворожих ударів на території Кременчуцької громади зафіксовано влучання по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані. - передає пресслужба ДСНС.

У області також було зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів.

Рятувальники продовжували роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Нагадаємо

Вночі 15 червня росія атакувала Україну 194 повітряними цілями, включаючи ракети та дрони. Сили ППО збили 167 цілей, основний удар прийшовся по Кременчуку, де зафіксовано влучання.

Впродовж доби зафіксовано 94 обстріли з різних видів озброєння прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Пошкоджено багатоквартирні будинки, але втрат серед цивільних немає.