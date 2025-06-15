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Спасатели показали кадры последствий российского обстрела Кременчугской громады

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Ночью 15 июня россия осуществила массированную атаку на Полтавскую область, Кременчуг. Зафиксированы попадания в энергетическую и сельскохозяйственную инфраструктуру, повреждения домов.

Спасатели показали кадры последствий российского обстрела Кременчугской громады

В ночь на 15 июня военные вооруженных сил рф совершили массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Под ударом оказались объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Представители подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опубликовали кадры последствий удара россиян по Кременчугу, передает УНН.

 Всего было 183 ударных дрона и 11 ракет различных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар – по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь. 

Согласно отчету ГСЧС:

В результате вражеских ударов на территории Кременчугской общины зафиксировано попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

В результате взрывов и падения обломков возникли пожары, которые сейчас локализованы.

- передает пресс-служба ГСЧС.

В области также были зафиксированы повреждения жилых домов и транспортных средств.

Спасатели продолжали работы по ликвидации последствий обстрелов.  

Напомним

Ночью 15 июня россия атаковала Украину 194 воздушными целями, включая ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 167 целей, основной удар пришелся по Кременчугу, где зафиксировано попадание.

В течение суток зафиксировано 94 обстрела из различных видов вооружения приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Повреждены многоквартирные дома, но потерь среди гражданских нет.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Украина
Кременчуг
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