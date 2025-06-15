Спасатели показали кадры последствий российского обстрела Кременчугской громады

В ночь на 15 июня военные вооруженных сил рф совершили массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Под ударом оказались объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Представители подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опубликовали кадры последствий удара россиян по Кременчугу, передает УНН.

Всего было 183 ударных дрона и 11 ракет различных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар – по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь.

Согласно отчету ГСЧС:

В результате вражеских ударов на территории Кременчугской общины зафиксировано попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

В результате взрывов и падения обломков возникли пожары, которые сейчас локализованы. - передает пресс-служба ГСЧС.

В области также были зафиксированы повреждения жилых домов и транспортных средств.

Спасатели продолжали работы по ликвидации последствий обстрелов.

Напомним

Ночью 15 июня россия атаковала Украину 194 воздушными целями, включая ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 167 целей, основной удар пришелся по Кременчугу, где зафиксировано попадание.

В течение суток зафиксировано 94 обстрела из различных видов вооружения приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Повреждены многоквартирные дома, но потерь среди гражданских нет.