Спасатели показали кадры последствий российского обстрела Кременчугской громады
Киев • УНН
Ночью 15 июня россия осуществила массированную атаку на Полтавскую область, Кременчуг. Зафиксированы попадания в энергетическую и сельскохозяйственную инфраструктуру, повреждения домов.
В ночь на 15 июня военные вооруженных сил рф совершили массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Под ударом оказались объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Представители подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опубликовали кадры последствий удара россиян по Кременчугу, передает УНН.
Всего было 183 ударных дрона и 11 ракет различных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар – по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь.
Согласно отчету ГСЧС:
В результате вражеских ударов на территории Кременчугской общины зафиксировано попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
В результате взрывов и падения обломков возникли пожары, которые сейчас локализованы.
В области также были зафиксированы повреждения жилых домов и транспортных средств.
Спасатели продолжали работы по ликвидации последствий обстрелов.
Напомним
Ночью 15 июня россия атаковала Украину 194 воздушными целями, включая ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 167 целей, основной удар пришелся по Кременчугу, где зафиксировано попадание.
В течение суток зафиксировано 94 обстрела из различных видов вооружения приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Повреждены многоквартирные дома, но потерь среди гражданских нет.