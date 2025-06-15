Понад 260 вибухів різних видів озброєння: окупанти атакують прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей
Київ • УНН
Впродовж доби зафіксовано 94 обстріли з різних видів озброєння прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Пошкоджено багатоквартирні будинки, але втрат серед цивільних немає.
Протягом минулої доби нараховано орієнтовно 94 обстріли (264 вибухи) із різних видів озброєння.
Передає УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".
Деталі
Впродовж минулої доби внаслідок атак російської армії по території прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей, зафіксовано орієнтовно 94 обстріли (264 вибухи) із різних видів озброєння.
Попередньо втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано.
Вказується, що обстріли призвели до пошкодження багатоквартирних будинків.
Чернігівська область
Новгород-Сіверський район
- Медведівка – 8 вибухів, ймовірно НАР;
- Орликівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони;
- Карповичі – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА;
- Тимоновичі – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА;
- Галаганівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм;
- Баранівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Сумська область
Сумський район
- Проходи – 4 обстріли: 26 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 20 обстрілів: 45 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА;
- Тур’я – 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм;
- Угроїди – 9 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
- Миропільське – 2 обстріли: 24 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони;
- Грабовське – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон;
- Покровка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Охтирський район
- Братениця – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон;
- Велика Писарівка – 2 вибухи, ймовірно КАБи; 2 обстріли: 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 5 вибухів, ймовірно БпЛА типу “Молнія”. Внаслідок обстрілів пошкоджено 3 багатоквартирні будинки;
- Попівка – 5 вибухів, ймовірно РПГ/СПГ.Їздецьке – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони;
- Олександрівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм;
Конотопський район
- Гірки – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм;
- Бруски – 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА;
- Бояро-Лежачі – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА;
Шосткинський район
- Хутір-Михайлівський – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони;
- Хутір-Михайлівський – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони;
- Дорошівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА;
- Чуйківка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 5 обстрілів: 5 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА;
- Середина-Буда – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон;
- Ситне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон;
- Зарічне – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони;
- Прогрес – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон;
- Баранівка – 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм;
- Ходине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон;
- Хлібороб – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон;
- Бачівськ – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм;
- Марчихина Буда – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони;
- Біла Береза – 11 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Харківська область
Богодухівський район
- Тимофіївка – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 4 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.
- Відродженівське – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Нагадаємо
Протягом 14 червня на фронті зафіксовано 203 боєзіткнення. Ворог здійснив 5367 обстрілів та залучив 3145 дронів-камікадзе, але ЗСУ уразили важливі об'єкти окупантів.