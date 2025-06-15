Понад 260 вибухів різних видів озброєння: окупанти атакують прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей

День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня

День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня

День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня

День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня 06:40 • 1830 перегляди

П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними

П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними

П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними

П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними 13 червня, 15:24 • 103457 перегляди