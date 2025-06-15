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Более 260 взрывов различных видов вооружения: оккупанты атакуют приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей

Киев • УНН

 • 900 просмотра

В течение суток зафиксировано 94 обстрела из различных видов вооружения приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Повреждены многоквартирные дома, но потерь среди гражданских нет.

Более 260 взрывов различных видов вооружения: оккупанты атакуют приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей

За прошедшие сутки насчитано ориентировочно 94 обстрела (264 взрыва) из различных видов вооружения.

Передает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Детали

В течение прошлых суток в результате атак российской армии по территории приграничья Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано ориентировочно 94 обстрела (264 взрыва) из различных видов вооружения.

Предварительно потерь и ранений среди гражданского населения не зафиксировано.

Указывается, что обстрелы привели к повреждению многоквартирных домов.

Черниговская область

Новгород-Северский район

  • Медведевка – 8 взрывов, вероятно НАР;
    • Орликовка – 3 обстрела: 3 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
      • Карповичи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;
        • Тимоновичи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;
          • Галагановка – 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
            • Барановка – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

              Сумская область

              Сумский район

              • Проходы – 4 обстрела: 26 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 20 обстрелов: 45 взрывов, вероятно сбросы НВП с БпЛА;
                • Турья – 2 обстрела: 9 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
                  • Угроиды – 9 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны.
                    • Миропольское – 2 обстрела: 24 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 5 взрывов, вероятно ФПВ-дроны;
                      • Грабовское – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
                        • Покровка – 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны.

                          Ахтырский район

                          • Братеница – 2 обстрела: 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
                            • Большая Писаревка – 2 взрыва, вероятно КАБ; 2 обстрела: 13 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 обстрела: 13 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 5 взрывов, вероятно БпЛА типа “Молния”. В результате обстрелов повреждены 3 многоквартирных дома;
                              • Поповка – 5 взрывов, вероятно РПГ/СПГ. Їздецьке – 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
                                • Александровка – 6 взрывов, вероятно миномет 82 мм;

                                  Конотопский район

                                  • Горки – 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
                                    • Бруски – 3 взрыва, вероятно сбросы НВП с БпЛА;
                                      • Бояро-Лежачи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;

                                        Шосткинский район

                                        • Хутор-Михайловский – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
                                          • Хутор-Михайловский – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
                                            • Дорошовка – 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 2 взрыва, вероятно сбросы НВП с БпЛА;
                                              • Чуйковка – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 5 обстрелов: 5 взрывов, вероятно сбросы НВП с БпЛА;
                                                • Середина-Буда – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
                                                  • Ситное – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
                                                    • Заречное – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
                                                      • Прогресс – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
                                                        • Барановка – 2 обстрела: 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
                                                          • Ходыне – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
                                                            • Хлебороб – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
                                                              • Бачевск – 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
                                                                • Марчихина Буда – 3 обстрела: 3 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
                                                                  • Белая Береза – 11 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА.

                                                                    Харьковская область

                                                                    Богодуховский район

                                                                    • Тимофеевка – 5 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 4 обстрела: 4 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА.
                                                                      • Возрожденевское – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

                                                                        Напомним

                                                                        В течение 14 июня на фронте зафиксировано 203 боестолкновения. Враг совершил 5367 обстрелов и привлек 3145 дронов-камикадзе, но ВСУ поразили важные объекты оккупантов.

                                                                        Игорь Тележников

                                                                        Игорь Тележников

                                                                        Война
                                                                        Сумская область
                                                                        Харьковская область
                                                                        Черниговская область
                                                                        Tesla
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