Более 260 взрывов различных видов вооружения: оккупанты атакуют приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей
Киев • УНН
В течение суток зафиксировано 94 обстрела из различных видов вооружения приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Повреждены многоквартирные дома, но потерь среди гражданских нет.
За прошедшие сутки насчитано ориентировочно 94 обстрела (264 взрыва) из различных видов вооружения.
Передает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Детали
В течение прошлых суток в результате атак российской армии по территории приграничья Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано ориентировочно 94 обстрела (264 взрыва) из различных видов вооружения.
Предварительно потерь и ранений среди гражданского населения не зафиксировано.
Указывается, что обстрелы привели к повреждению многоквартирных домов.
Черниговская область
Новгород-Северский район
- Медведевка – 8 взрывов, вероятно НАР;
- Орликовка – 3 обстрела: 3 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
- Карповичи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;
- Тимоновичи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;
- Галагановка – 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
- Барановка – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.
Сумская область
Сумский район
- Проходы – 4 обстрела: 26 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 20 обстрелов: 45 взрывов, вероятно сбросы НВП с БпЛА;
- Турья – 2 обстрела: 9 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
- Угроиды – 9 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны.
- Миропольское – 2 обстрела: 24 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 5 взрывов, вероятно ФПВ-дроны;
- Грабовское – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Покровка – 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны.
Ахтырский район
- Братеница – 2 обстрела: 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Большая Писаревка – 2 взрыва, вероятно КАБ; 2 обстрела: 13 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 обстрела: 13 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 5 взрывов, вероятно БпЛА типа “Молния”. В результате обстрелов повреждены 3 многоквартирных дома;
- Поповка – 5 взрывов, вероятно РПГ/СПГ. Їздецьке – 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
- Александровка – 6 взрывов, вероятно миномет 82 мм;
Конотопский район
- Горки – 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
- Бруски – 3 взрыва, вероятно сбросы НВП с БпЛА;
- Бояро-Лежачи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;
Шосткинский район
- Хутор-Михайловский – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
- Хутор-Михайловский – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
- Дорошовка – 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 2 взрыва, вероятно сбросы НВП с БпЛА;
- Чуйковка – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 5 обстрелов: 5 взрывов, вероятно сбросы НВП с БпЛА;
- Середина-Буда – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Ситное – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Заречное – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
- Прогресс – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Барановка – 2 обстрела: 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
- Ходыне – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Хлебороб – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Бачевск – 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
- Марчихина Буда – 3 обстрела: 3 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;
- Белая Береза – 11 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА.
Харьковская область
Богодуховский район
- Тимофеевка – 5 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 4 обстрела: 4 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА.
- Возрожденевское – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.
Напомним
В течение 14 июня на фронте зафиксировано 203 боестолкновения. Враг совершил 5367 обстрелов и привлек 3145 дронов-камикадзе, но ВСУ поразили важные объекты оккупантов.