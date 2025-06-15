Более 260 взрывов различных видов вооружения: оккупанты атакуют приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей

За прошедшие сутки насчитано ориентировочно 94 обстрела (264 взрыва) из различных видов вооружения.

Передает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Детали

В течение прошлых суток в результате атак российской армии по территории приграничья Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано ориентировочно 94 обстрела (264 взрыва) из различных видов вооружения.

Предварительно потерь и ранений среди гражданского населения не зафиксировано.

Указывается, что обстрелы привели к повреждению многоквартирных домов.

Черниговская область

Новгород-Северский район

Медведевка – 8 взрывов, вероятно НАР;

Орликовка – 3 обстрела: 3 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;

Карповичи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;

Тимоновичи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;

Галагановка – 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;

Барановка – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Сумская область

Сумский район

Проходы – 4 обстрела: 26 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 20 обстрелов: 45 взрывов, вероятно сбросы НВП с БпЛА;

Турья – 2 обстрела: 9 взрывов, вероятно миномет 120 мм;

Угроиды – 9 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны.

Миропольское – 2 обстрела: 24 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 5 взрывов, вероятно ФПВ-дроны;

Грабовское – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Покровка – 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны.

Ахтырский район

Братеница – 2 обстрела: 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Большая Писаревка – 2 взрыва, вероятно КАБ; 2 обстрела: 13 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 обстрела: 13 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 5 взрывов, вероятно БпЛА типа “Молния”. В результате обстрелов повреждены 3 многоквартирных дома;

Поповка – 5 взрывов, вероятно РПГ/СПГ. Їздецьке – 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;

Александровка – 6 взрывов, вероятно миномет 82 мм;

Конотопский район

Горки – 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм;

Бруски – 3 взрыва, вероятно сбросы НВП с БпЛА;

Бояро-Лежачи – 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА;

Шосткинский район

Хутор-Михайловский – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;

Хутор-Михайловский – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;

Дорошовка – 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 2 взрыва, вероятно сбросы НВП с БпЛА;

Чуйковка – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 5 обстрелов: 5 взрывов, вероятно сбросы НВП с БпЛА;

Середина-Буда – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Ситное – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Заречное – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;

Прогресс – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Барановка – 2 обстрела: 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм;

Ходыне – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Хлебороб – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Бачевск – 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм;

Марчихина Буда – 3 обстрела: 3 взрыва, вероятно ФПВ-дроны;

Белая Береза – 11 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА.

Харьковская область

Богодуховский район

Тимофеевка – 5 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 4 обстрела: 4 взрыва, вероятно ФПВ-дроны; 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА.

Возрожденевское – 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Напомним

В течение 14 июня на фронте зафиксировано 203 боестолкновения. Враг совершил 5367 обстрелов и привлек 3145 дронов-камикадзе, но ВСУ поразили важные объекты оккупантов.