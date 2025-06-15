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На фронті за минулу добу відбулося понад 200 боїв – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Протягом 14 червня на фронті зафіксовано 203 боєзіткнення. Ворог здійснив 5367 обстрілів та залучив 3145 дронів-камікадзе, але ЗСУ уразили важливі об'єкти окупантів.

На фронті за минулу добу відбулося понад 200 боїв – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 14 червня на російсько-українському фронті зафіксували 203 бойових зіткнення. Ворог здійснив 5367 обстрілів, залучив для ураження 3145 дронів-камікадзе. Натомість Сили оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункти управління,  артилерійські засоби та важливий об'єкт російських загарбників. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) від 15.06.2025 року, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 1208-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 15.06.2025 щодо російського вторгнення, протягом минулої доби на фронті відбулося 203 боєзіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 78 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5367 обстрілів, з них 82 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3145 дронів-камікадзе

- звітує Генштаб ЗСУ.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Медведівка Чернігівської області; Велика Писарівка Сумської області; Шевченко Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське, Лежине Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два артилерійські засоби та ще один важливий об'єкт російських загарбників

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник три рази проводив наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці і Красне Перше.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки і Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися у районах Рідкодуба, Карпівки, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 34 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Новомиколаївки, Запоріжжя, Дачного, Шевченка, Вільного Поля.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворог зробив безуспішну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби агресора просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 39 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням 10 керованих авіабомб, а також здійснив 264 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу українські захисники ліквідували понад тисячу російських військових, а також знищили десятки одиниць ворожої техніки. Серед втрат противника - артилерійські системи, БПЛА та автотехніка.

Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState15.06.25, 03:36 • 8714 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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