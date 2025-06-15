На фронте за минувшие сутки произошло более 200 боев – Генштаб ВСУ

В течение суток 14 июня на российско-украинском фронте зафиксировали 203 боевых столкновения. Враг совершил 5367 обстрелов, привлек для поражения 3145 дронов-камикадзе. В то же время Силы обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункты управления, артиллерийские средства и важный объект российских захватчиков. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 15.06.2025 года, передает УНН.

Детали

Начались 1208-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 15.06.2025 относительно российского вторжения, в течение минувших суток на фронте произошло 203 боестолкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 78 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5367 обстрелов, из них 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3145 дронов-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Медведевка Черниговской области; Большая Писаревка Сумской области; Шевченко Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Каменское, Лежино Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект российских захватчиков - говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник три раза проводил наступательные действия в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Киндрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Карповки, Ямполовки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово.

На Северском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Григоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дылеевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Горехово и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 34 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск вблизи населенных пунктов Разлив, Богатырь, Новоселка и в направлении Новониколаевки, Запорожья, Дачного, Шевченко, Вольного Поля.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении враг предпринял безуспешную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили две попытки агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 39 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб, а также совершил 264 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи российских военных, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники. Среди потерь противника - артиллерийские системы, БПЛА и автотехника.

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