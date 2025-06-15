Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState
Киев • УНН
Российские войска достигли успехов возле Белогоровки и Отрадного в Донецкой области, а также возле Запорожья. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем отчете.
Российская армия добилась успехов возле двух населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов возле Белогоровки, Одрадного и Запорожья, передает УНН.
Детали
В ночь на воскресенье, 15 июня команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой и Луганской областях.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Белогоровки, Одрадного и Запорожья", - говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области. По его словам, этого удалось достичь благодаря наступательным действиям 225-го отдельного штурмового полка.
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