Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState

Российская армия добилась успехов возле двух населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов возле Белогоровки, Одрадного и Запорожья, передает УНН.

Детали

В ночь на воскресенье, 15 июня команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой и Луганской областях.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Белогоровки, Одрадного и Запорожья", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области. По его словам, этого удалось достичь благодаря наступательным действиям 225-го отдельного штурмового полка.

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