Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState
Київ • УНН
Російські війська досягли успіхів біля Білогорівки та Одрадного на Донеччині, а також біля Запоріжжя. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму звіті.
Російська армія досягла успіхів біля двох населених пунктів на Донеччині та на Луганщині. Аналітики DeepState повідомили про просування окупантів біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя, передає УНН.
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У ніч проти неділі, 15 червня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії на Донеччині та Луганщині.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині. За його словами, цього вдалося досягти завдяки наступальним діям 225-го окремого штурмового полку.
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