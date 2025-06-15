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Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Російські війська досягли успіхів біля Білогорівки та Одрадного на Донеччині, а також біля Запоріжжя. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму звіті.

Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState

Російська армія досягла успіхів біля двох населених пунктів на Донеччині та на Луганщині. Аналітики DeepState повідомили про просування окупантів біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя, передає УНН.

Деталі

У ніч проти неділі, 15 червня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії на Донеччині та Луганщині.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині. За його словами, цього вдалося досягти завдяки наступальним діям 225-го окремого штурмового полку.

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Віта Зеленецька

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