Масована нічна атака на Україну: знешкоджено 167 із 194 повітряних цілей

У ніч на 15 червня росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши 194 повітряні цілі, серед яких - Shahedи, ракети "Кинджал", "Іскандер" та "Калібр".

Основний удар спрямували на Полтавщину, зокрема Кременчук. Силам оборони вдалося знищити 167 ворожих цілей, зокрема більшість дронів і ракети. На жаль у деяких локаціях є влучання та падіння уламків, які завдали пошкодження.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ передає УНН.

У ніч на 15 червня (із 20.00 14 червня) противник атакував 194-ма засобами повітряного нападу: 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 4 крилатими ракетами "Іскандер-К", 4 крилатими ракетами "Калібр". Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук! - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені - додають у ПС.

Зокрема знищено:

111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";

крилаті ракети "Іскандер-К";

3 крилаті ракети "Калібр".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях - повідомили у Повітряних Силах.

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