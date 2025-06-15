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Масована нічна атака на Україну: знешкоджено 167 із 194 повітряних цілей

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Вночі 15 червня росія атакувала Україну 194 повітряними цілями, включаючи ракети та дрони. Сили ППО збили 167 цілей, основний удар прийшовся по Кременчуку, де зафіксовано влучання.

Масована нічна атака на Україну: знешкоджено 167 із 194 повітряних цілей

У ніч на 15 червня росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши 194 повітряні цілі, серед яких - Shahedи, ракети "Кинджал", "Іскандер" та "Калібр".

Основний удар спрямували на Полтавщину, зокрема Кременчук. Силам оборони вдалося знищити 167 ворожих цілей, зокрема більшість дронів і ракети. На жаль у деяких локаціях є влучання та падіння уламків, які завдали пошкодження.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ передає УНН.

У ніч на 15 червня (із 20.00 14 червня) противник атакував 194-ма засобами повітряного нападу: 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 4 крилатими ракетами "Іскандер-К", 4 крилатими ракетами "Калібр". Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!

- ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені

- додають у ПС.

Зокрема знищено:

  • 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
    • 2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
      • крилаті ракети "Іскандер-К";
        • 3 крилаті ракети "Калібр".

          Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях

          - повідомили у Повітряних Силах.

          На фронті за минулу добу відбулося понад 200 боїв – Генштаб ЗСУ 15.06.25, 08:58 • 1778 переглядiв

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

          Війна
          Калібр (ракета)
          Полтавська область
          Повітряні сили Збройних сил України
          Збройні сили України
          Х-47М2 «Кинджал»
          Шахед-136
          Іскандер (ОТРК)
          Україна
          Кременчук
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