Масована нічна атака на Україну: знешкоджено 167 із 194 повітряних цілей
Київ • УНН
Вночі 15 червня росія атакувала Україну 194 повітряними цілями, включаючи ракети та дрони. Сили ППО збили 167 цілей, основний удар прийшовся по Кременчуку, де зафіксовано влучання.
У ніч на 15 червня росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши 194 повітряні цілі, серед яких - Shahedи, ракети "Кинджал", "Іскандер" та "Калібр".
Основний удар спрямували на Полтавщину, зокрема Кременчук. Силам оборони вдалося знищити 167 ворожих цілей, зокрема більшість дронів і ракети. На жаль у деяких локаціях є влучання та падіння уламків, які завдали пошкодження.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ передає УНН.
У ніч на 15 червня (із 20.00 14 червня) противник атакував 194-ма засобами повітряного нападу: 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 4 крилатими ракетами "Іскандер-К", 4 крилатими ракетами "Калібр". Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!
Як повідомляється, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені
Зокрема знищено:
- 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
- крилаті ракети "Іскандер-К";
- 3 крилаті ракети "Калібр".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях
На фронті за минулу добу відбулося понад 200 боїв – Генштаб ЗСУ 15.06.25, 08:58 • 1778 переглядiв