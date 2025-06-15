Массированная ночная атака на Украину: обезврежено 167 из 194 воздушных целей

В ночь на 15 июня россия нанесла масштабный удар по Украине, применив 194 воздушные цели, среди которых - Shahedы, ракеты "Кинжал", "Искандер" и "Калибр".

Основной удар направили на Полтавщину, в частности Кременчуг. Силам обороны удалось уничтожить 167 вражеских целей, в том числе большинство дронов и ракеты. К сожалению, в некоторых локациях есть попадания и падения обломков, которые нанесли повреждения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ передает УНН.

В ночь на 15 июня (с 20.00 14 июня) противник атаковал 194-мя средствами воздушного нападения: 183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", 1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, 4 крылатыми ракетами "Искандер-К", 4 крылатыми ракетами "Калибр". Основное направление удара – Полтавщина, город Кременчуг! - говорится в сообщении.

Как сообщается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбито огневыми средствами, 48 - локационно потеряны - добавляют в ПС.

В частности, уничтожено:

111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 48 - локационно потеряны/подавлены РЭБ;

2 аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал";

крылатые ракеты "Искандер-К";

3 крылатые ракеты "Калибр".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях - сообщили в Воздушных Силах.

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