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Зеленський про обстріл Кременчука: плювок путіна у спроби зупинити війну

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Росія вдарила по Кременчуку ракетами різних типів та дронами, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Зеленський назвав це плювком у спроби міжнародної спільноти зупинити війну.

Зеленський про обстріл Кременчука: плювок путіна у спроби зупинити війну

Президент Володимир Зеленський назвав удар Росії по енергетичній інфраструктурі в Кременчуку на Полтавщині плювком в усі намагання міжнародної спільноти зупинити війну. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави.

Деталі

Президент України зазначив, що по Кременчуку росіяни завдали комбінованого удару саме проти енергетичної інфраструктури.

Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні та аеробалістичні. Також були і дрони – іранські "Шахеди", щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури. І це – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані

- йдеться у зверненні.

За словами Володимира Зеленського, війна "давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на російські маніпуляції та брехню".

Нагадаємо

Вночі 15 червня росія здійснила масовану атаку на Полтавську область, Кременчук. Зафіксовані влучання в енергетичну та сільськогосподарську інфраструктуру, пошкодження будинків.

Зеленський: Росія планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації15.06.25, 21:14 • 1148 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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