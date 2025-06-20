Удар по Одессе: вражеский БпЛА уничтожил четырехэтажку, под завалами могут быть люди
Киев • УНН
В Одессе в результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, уничтожив жилую четырехэтажку. Под завалами могут находиться люди, экстренные службы работают на месте.
В Одессе в результате попадания ударного беспилотника в ночь на пятницу, 20 июня, вспыхнул масштабный пожар, который буквально уничтожил жилую четырехэтажку. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара обвалились перекрытия и стены здания.
Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы работают
Тем временем местные паблики информируют, что под вражеским ударом оказались одесский дельфинарий, многоэтажки и многоквартирные дома, а также гражданская инфраструктура, часть объектов полностью разрушена.
Напомним
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за атаки по областному центру пострадали два человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары20.06.25, 01:39 • 1428 просмотров