Удар по Одессе: вражеский БпЛА уничтожил четырехэтажку, под завалами могут быть люди

В Одессе в результате попадания ударного беспилотника в ночь на пятницу, 20 июня, вспыхнул масштабный пожар, который буквально уничтожил жилую четырехэтажку. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара обвалились перекрытия и стены здания.

Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы работают - написал Труханов в Telegram.

Тем временем местные паблики информируют, что под вражеским ударом оказались одесский дельфинарий, многоэтажки и многоквартирные дома, а также гражданская инфраструктура, часть объектов полностью разрушена.

Напомним

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за атаки по областному центру пострадали два человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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