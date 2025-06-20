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Нічна атака на Україну: у мережі показали наслідки ударів по Одесі та Харкову

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

російські війська здійснили масовану атаку України ударними дронами в ніч на 20 червня. В Одесі пошкоджено багатоквартирні будинки, автівки та виникла пожежа на узбережжі. У Харкові пошкоджено п'ять приватних будинків.

Нічна атака на Україну: у мережі показали наслідки ударів по Одесі та Харкову

В ніч на п'ятницю, 20 червня, росіяни масовано атакували Україну ударними дронами. Наслідки ударів по Одесі та Харкову оприлюднили у мережі, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, за інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.

На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. ... В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба

- йдеться у дописі Труханова.

Тим часом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через атаку по обласному центру постраждали двоє людей, їм надається вся необхідна медична допомога.

У свою чергу Харківська обласна прокуратура показала відео наслідків атаки рф по обласному центру. За її даними, ворог вдарив БпЛА "Герань-2" по території Київського та Шевченківського районів міста.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда.

"На дану хвилину без постраждалих", - написав Терехов.

Нагадаємо

В ніч на п'ятницю, 20 червня, російські війська атакували Україну безпілотниками. В Одесі та Сумах пролунали вибухи та виникли пожежі, у Харкові постраждало троє людей, серед яких двоє неповнолітніх.

На Херсонщині війська рф вдарили по підрозділу ДСНС: троє рятувальників постраждали18.06.25, 13:19 • 2184 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаУНН-Одеса
Кіпер Олег Олександрович
Ігор Терехов
Україна
Одеса
Харків
Tesla
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