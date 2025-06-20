Нічна атака на Україну: у мережі показали наслідки ударів по Одесі та Харкову
Київ • УНН
російські війська здійснили масовану атаку України ударними дронами в ніч на 20 червня. В Одесі пошкоджено багатоквартирні будинки, автівки та виникла пожежа на узбережжі. У Харкові пошкоджено п'ять приватних будинків.
В ніч на п'ятницю, 20 червня, росіяни масовано атакували Україну ударними дронами. Наслідки ударів по Одесі та Харкову оприлюднили у мережі, повідомляє УНН.
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Зокрема, за інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.
На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. ... В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба
Тим часом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через атаку по обласному центру постраждали двоє людей, їм надається вся необхідна медична допомога.
У свою чергу Харківська обласна прокуратура показала відео наслідків атаки рф по обласному центру. За її даними, ворог вдарив БпЛА "Герань-2" по території Київського та Шевченківського районів міста.
Тим часом мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда.
"На дану хвилину без постраждалих", - написав Терехов.
Нагадаємо
В ніч на п'ятницю, 20 червня, російські війська атакували Україну безпілотниками. В Одесі та Сумах пролунали вибухи та виникли пожежі, у Харкові постраждало троє людей, серед яких двоє неповнолітніх.
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