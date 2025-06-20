Нічна атака на Україну: у мережі показали наслідки ударів по Одесі та Харкову

В ніч на п'ятницю, 20 червня, росіяни масовано атакували Україну ударними дронами. Наслідки ударів по Одесі та Харкову оприлюднили у мережі, повідомляє УНН.

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Зокрема, за інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.

На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. ... В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба - йдеться у дописі Труханова.

Тим часом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через атаку по обласному центру постраждали двоє людей, їм надається вся необхідна медична допомога.

У свою чергу Харківська обласна прокуратура показала відео наслідків атаки рф по обласному центру. За її даними, ворог вдарив БпЛА "Герань-2" по території Київського та Шевченківського районів міста.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда.

"На дану хвилину без постраждалих", - написав Терехов.

Нагадаємо

В ніч на п'ятницю, 20 червня, російські війська атакували Україну безпілотниками. В Одесі та Сумах пролунали вибухи та виникли пожежі, у Харкові постраждало троє людей, серед яких двоє неповнолітніх.

На Херсонщині війська рф вдарили по підрозділу ДСНС: троє рятувальників постраждали