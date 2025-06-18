На Херсонщині війська рф вдарили по підрозділу ДСНС: троє рятувальників постраждали
Київ • УНН
Російські війська атакували підрозділ ДСНС на Херсонщині, поранивши трьох рятувальників. Також постраждали двоє медиків екстреної допомоги через скидання вибухівки з дрона.
У Херсонській області російські війська завдали удару по підрозділу ДСНС, постраждали три рятувальники, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
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"Унаслідок влучання трьох ворожих FPV-дронів в одну з пожежно-рятувальних частин Херсонської області, травмовані три рятувальники. Їх доставили до медзакладу для обстеження", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Як вказано, пошкоджено будівлю підрозділу, ворота пожежного депо, покрівля, вікна та автомобіль.
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Також через удари рф є постраждалі представники іншої екстреної служби - внаслідок атаки рф з дрона у Херсоні постраждали два співробітники екстреної меддопомоги.
За даними Херсонської обласної прокуратури, російські військові скинули вибухівку з дрона поблизу автомобіля бригади екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик, 17 червня близько 23:40.
"Внаслідок вибуху постраждали двоє медпрацівників 34-ох та 42-ох років", - ідеться у повідомленні.
За даними поліції Херсонщини у зведенні за минулу добу, загалом внаслідок ворожих ударів на Херсонщині двоє людей загинуло та 36 поранено, серед постраждалих двоє медпрацівників. Вказано, що війська рф накривали прибережні до Дніпра населені пункти Херсонського та Бериславського районів із артилерії та БпЛА. Минулої доби під ударами переважно перебували об’єкти житлової інфраструктури та автотранспорт.
В результаті обстрілів пошкоджено 27 об’єктів: 12 приватних будинків, будівля навчального закладу, гараж, 11 цивільних транспортних засобів та службовий автомобіль поліції.
Зокрема, 17 червня від самого ранку російські військові масовано атакували дронами Дніпровський та Корабельний райони Херсона. Скидали вибухівки на транспортні засоби та перехожих, які йшли на роботу, ринок, магазини, поралися по господарству. Внаслідок цих атак рф у Дніпровському районі впродовж двох годин постраждали 19 людей віком від 36 до 85 років. Уже після обіду постраждали 21-річний чоловік та двоє пенсіонерів віком по 70 років.