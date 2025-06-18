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В Херсонской области войска рф ударили по подразделению ГСЧС: трое спасателей пострадали

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Российские войска атаковали подразделение ГСЧС в Херсонской области, ранив троих спасателей. Также пострадали двое медиков экстренной помощи из-за сброса взрывчатки с дрона.

В Херсонской области войска рф ударили по подразделению ГСЧС: трое спасателей пострадали

В Херсонской области российские войска нанесли удар по подразделению ГСЧС, пострадали три спасателя, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"В результате попадания трех вражеских FPV-дронов в одну из пожарно-спасательных частей Херсонской области, травмированы три спасателя. Их доставили в медучреждение для обследования", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как указано, повреждены здание подразделения, ворота пожарного депо, кровля, окна и автомобиль.

Дополнение

Также из-за ударов рф есть пострадавшие представители другой экстренной службы - в результате атаки рф с дрона в Херсоне пострадали два сотрудника экстренной медпомощи.

По данным Херсонской областной прокуратуры, российские военные сбросили взрывчатку с дрона вблизи автомобиля бригады экстренной медицинской помощи, прибывшей на вызов, 17 июня около 23:40.

"В результате взрыва пострадали двое медработников 34-ох и 42-ох лет", - говорится в сообщении.

По данным полиции Херсонщины в сводке за минувшие сутки, всего в результате вражеских ударов на Херсонщине два человека погибли и 36 ранены, среди пострадавших двое медработников. Указано, что войска рф накрывали прибрежные к Днепру населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из артиллерии и БпЛА. В минувшие сутки под ударами преимущественно находились объекты жилой инфраструктуры и автотранспорт.

В результате обстрелов повреждены 27 объектов: 12 частных домов, здание учебного заведения, гараж, 11 гражданских транспортных средств и служебный автомобиль полиции.

В частности, 17 июня с самого утра российские военные массированно атаковали дронами Днепровский и Корабельный районы Херсона. Сбрасывали взрывчатку на транспортные средства и прохожих, которые шли на работу, рынок, магазины, возились по хозяйству. В результате этих атак рф в Днепровском районе в течение двух часов пострадали 19 человек в возрасте от 36 до 85 лет. Уже после обеда пострадали 21-летний мужчина и двое пенсионеров в возрасте по 70 лет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Бериславский район
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр
Херсонская область
Украина
Херсон
Tesla
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