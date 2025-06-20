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Ночная атака на Украину: в сети показали последствия ударов по Одессе и Харькову

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Российские войска совершили массированную атаку Украины ударными дронами в ночь на 20 июня. В Одессе повреждены многоквартирные дома, автомобили и возник пожар на побережье. В Харькове повреждены пять частных домов.

Ночная атака на Украину: в сети показали последствия ударов по Одессе и Харькову

В ночь на пятницу, 20 июня, россияне массированно атаковали Украину ударными дронами. Последствия ударов по Одессе и Харькову обнародовали в сети, сообщает УНН.

Детали

В частности, по информации мэра Одессы Геннадия Труханова, в результате ночной вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек в центре города, автомобили, а также корпуса высших учебных заведений.

На побережье в результате падения ударного БпЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. ... В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба

- говорится в сообщении Труханова.

Тем временем глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за атаки по областному центру пострадали двое людей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В свою очередь Харьковская областная прокуратура показала видео последствий атаки рф по областному центру. По ее данным, враг ударил БпЛА «Герань-2» по территории Киевского и Шевченковского районов города.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате атаки повреждены пять частных жилых домов и хозяйственная постройка.

"На данную минуту без пострадавших", - написал Терехов.

Напомним

В ночь на пятницу, 20 июня, российские войска атаковали Украину беспилотниками. В Одессе и Сумах прозвучали взрывы и возникли пожары, в Харькове пострадали трое людей, среди которых двое несовершеннолетних.

В Херсонской области войска рф ударили по подразделению ГСЧС: трое спасателей пострадали18.06.25, 13:19 • 2182 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Игорь Терехов
Украина
Одесса
Харьков
Tesla
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