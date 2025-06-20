Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о возвращении из российского плена большинства воинов, которые находились там более двух лет. Среди них защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене - большинство украинских воинов, которые возвращаются сегодня, находились в плену более двух лет, среди них есть защитники Мариуполя, пишет УНН.
Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома. Это защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины
По его словам, речь идет о воинах Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничной службы.
"Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и дальше, пока не вернем всех. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.
Дополнение
19 июня из российского плена в Украину вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене19.06.25, 14:44 • 94767 просмотров
Как сообщал начальник ГУР Кирилл Буданов, большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Буданов 19 июня заявил, что готовится следующий этап обмена.