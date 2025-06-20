Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене - большинство украинских воинов, которые возвращаются сегодня, находились в плену более двух лет, среди них есть защитники Мариуполя, пишет УНН.

Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома. Это защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины - сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, речь идет о воинах Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничной службы.

"Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и дальше, пока не вернем всех. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

Дополнение

19 июня из российского плена в Украину вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене

Как сообщал начальник ГУР Кирилл Буданов, большинство из них - защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Буданов 19 июня заявил, что готовится следующий этап обмена.