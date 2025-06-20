Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года

Имена победителей рейтинга "50 лучших ресторанов мира 2025" объявили во время церемонии в Турине, Италия. Первое место занял ресторан Maido из Лимы (Перу), – сообщает УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Maido стал вторым рестораном из Лимы, который завоевал первое место в рейтинге.

Вторую позицию удержал Asador Extebarri из региона Басков в Испании.

В пятерку лидеров также вошли Quintonil, в Мехико (Мексика).

DiverXO в Мадриде и Alchemist в Копенгагене.

Мы много говорим об устойчивом развитии окружающей среды, но редко говорим об устойчивом развитии человечества. Я думаю, что эта отрасль может быть примером того, как мы можем объединить людей с помощью силы еды - сказал шеф-повар ресторана Maido Мицухару Цумура.

В рейтинге особое внимание уделили заведениям вне европейских традиций высокой кухни – с инновационными подачами, экспериментальными вкусами и гиперлокальными ингредиентами.

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Высшее место среди американских ресторанов занял Atomix из Нью-Йорка, который в 2024 году был шестым, а в этом году занял 12 место.

Ресторан только что получил награду Джеймса Бирда за выдающееся гостеприимство.

В расширенный список из 100 лучших также попали Single Thread из Гилдсбурга (80 место), Le Bernardin (90) и César (98) с Манхэттена, а также Atelier Crenn из Сан-Франциско (96). В то же время Cosme из Нью-Йорка и Smyth из Чикаго выбыли из списка.

Потонг из Бангкока занял 13 место. Его шеф-поварка Пичая Сунторяннакий получила звание "Лучшая женщина-поварка мира" несмотря на споры вокруг этой категории.

Дополнительно

Рейтинг, основанный в 2002 году британским изданием Restaurant, постоянно подвергается критике. В отличие от гида Мишлен или независимых журналистских рейтингов, список 50 лучших позволяет 1 тыс 100 избирателям получать бесплатные блюда и другие льготы. При этом они должны оставаться анонимными.

Многие из так называемых "гастрономических экспертов" являются хорошо известными в кулинарной среде шеф-поварами, авторами или пиарщиками.

Несмотря на это, рейтинг приобрел большую популярность среди гастротуристов. Со временем он расширился до отдельных списков для Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Америки.

В 2019 году было введено новое правило: рестораны, занимавшие первое место, больше не имеют права на участие в следующих голосованиях. Они переходят в категорию "Лучшие из лучших".

К таким в США относятся Eleven Madison Park (Нью-Йорк) и The French Laundry (долина Напа). Бывшие лидеры списка также включают El Bulli (Испания) и Noma Копенгаген (Дания).

Напомнить

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