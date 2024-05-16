В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"

15 мая в японском городе Нагоя (префектура Аичи) открылся ресторан украинской кухни "Жито". В заведении работают эвакуированные в Японию украинцы, сообщает Посольство Украины в Японии, передает УНН.

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В торжественной церемонии открытия заведения принял участие посол Украины Сергей Корсунский, мэр Нагои Такаши Кавамура, заместитель губернатора префектуры Аичи Рика Макино, предприниматели и ряд СМИ.

Поздравляю украинцев Японии с открытием еще одного украинского ресторана "Жито" в городе Нагоя. Во-первых, красиво, во-вторых, вкусно, в-третьих, работают наши, кто приехал по программе защиты. В Японии кулинарная дипломатия - один из самых эффективных инструментов достижения политических целей написал украинский посол.

Во время приветственного слова председатель ассоциации NPO JUCA Людмила Плис-Кавагучи отметила, что миссией заведения является не только знакомить жителей и гостей города Нагоя с богатой гастрономической культурой Украины, но и служить местом работы для эвакуированных украинцев, пространством для общения и взаимной поддержки.

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