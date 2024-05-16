У Японії відкрили ресторан української кухні “Жито”
Київ • УНН
Ресторан української кухні під назвою "Житомир", в якому працюють евакуйовані до Японії українці, відкрився в Нагої, Японія, 15 травня.
15 травня у японському місті Нагоя (префектура Аічі) відкрився ресторан української кухні "Жито". У закладі працюють евакуйовані до Японії українці, повідомляє Посольство України в Японії, передає УНН.
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В урочистій церемонії відкриття закладу взяв участь посол України Сергій Корсунський, мер Нагої Такаші Кавамура, заступниця губернатора префектури Аічі Ріка Макіно, підприємці і низка ЗМІ.
Вітаю українців Японії з відкриттям ще одного українського ресторану "Жито" у місті Нагоя. По-перше, красиво, по-друге, смачно, по-третє, працюють наші, хто приїхав по програмі захисту. В Японії кулінарна дипломатія - один з найефективніших інструментів досягнення політичних цілей
Під час вітального слова голова асоціації NPO JUCA Людмила Плис-Кавагучі наголосила, що місією закладу є не лише знайомити жителів та гостей міста Нагоя з багатою гастрономічною культурою України, але й служити місцем роботи для евакуйованих українців, простором для спілкування і взаємної підтримки.
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