В Кёльне произошёл взрыв в ресторане, полиция разыскивает двух мужчин

$41.630.10
47.900.11
ukenru
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
10:50 • 20866 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
07:33 • 25437 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 104885 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 142944 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 83068 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 124135 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
18 июня, 14:59 • 98267 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 93751 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
18 июня, 14:21 • 75107 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
18 июня, 13:14 • 144773 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.2м/с
40%
750мм
Популярные новости
Сенат США отложил санкции против России как минимум до июля19 июня, 02:52 • 66925 просмотра
Иран угрожает США ударами "везде, где найдет цели" в случае военного вмешательства19 июня, 03:43 • 15690 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда06:36 • 84210 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов08:27 • 18974 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 44166 просмотра
публикации
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 20818 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 45500 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда06:36 • 85541 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине19 июня, 05:33 • 104826 просмотра
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален18 июня, 15:11 • 114886 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 151612 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 202879 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 210607 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 266449 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 188786 просмотра
Актуальное
Калибр (семейство ракет)
Нью-Йорк Таймс
2С22 «Богдана»
Самоходная гаубица CAESAR
Таймс

В Кёльне произошёл взрыв в ресторане, полиция разыскивает двух мужчин

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

В немецком городе Кёльн произошёл взрыв в ресторане, причинивший значительный ущерб. Полиция разыскивает двух мужчин, скрывшихся с места происшествия. Никто не пострадал, так как заведение было пустое.

В Кёльне произошёл взрыв в ресторане, полиция разыскивает двух мужчин
Fabian Sommer/dpa

Взрыв произошел в ресторане в Кельне на западе Германии, нанеся значительный ущерб, а стулья вылетели на улицу, сообщили в четверг немецкая полиция и прокуроры, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Немецкая полиция разыскивает двух мужчин, которые были замечены убегающими с места взрыва, произошедшего у входа в заведение вскоре после 4:30 по местному времени.

Изначально было неясно, были ли они подозреваемыми или свидетелями.

Никто не пострадал, поскольку ресторан был пуст во время взрыва, который разбил стеклянный фасад заведения, согласно первоначальным выводам.

Полиция и прокуроры не комментируют возможные мотивы потенциального преступления, которое произошло в восточном районе города Калк.

Согласно снимкам с места преступления, ресторан находится в здании, где также расположены квартиры.

Взрыв на гоночной трассе в Германии: 22 человека пострадали, 4 в тяжелом состоянии04.08.24, 03:50 • 28632 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Германия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9