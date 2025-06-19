В Кёльне произошёл взрыв в ресторане, полиция разыскивает двух мужчин
Киев • УНН
В немецком городе Кёльн произошёл взрыв в ресторане, причинивший значительный ущерб. Полиция разыскивает двух мужчин, скрывшихся с места происшествия. Никто не пострадал, так как заведение было пустое.
Взрыв произошел в ресторане в Кельне на западе Германии, нанеся значительный ущерб, а стулья вылетели на улицу, сообщили в четверг немецкая полиция и прокуроры, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
Немецкая полиция разыскивает двух мужчин, которые были замечены убегающими с места взрыва, произошедшего у входа в заведение вскоре после 4:30 по местному времени.
Изначально было неясно, были ли они подозреваемыми или свидетелями.
Никто не пострадал, поскольку ресторан был пуст во время взрыва, который разбил стеклянный фасад заведения, согласно первоначальным выводам.
Полиция и прокуроры не комментируют возможные мотивы потенциального преступления, которое произошло в восточном районе города Калк.
Согласно снимкам с места преступления, ресторан находится в здании, где также расположены квартиры.
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