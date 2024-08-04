В Германии произошел взрыв на гоночной трассе. Пострадали 22 человека, из которых 4 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Süddeutschen Zeitung, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в немецком Нюрбургринге на гоночной трассе, где взрыв был вызван баллоном со сжатым воздухом.

Полиция Кобленца сообщила, что травмы получили люди, которые находились вблизи места взрыва. На месте работали четыре спасательных вертолета и несколько машин скорой помощи. Паддок пока закрыт для публики.

Уголовная полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Несмотря на трагедию, шестичасовая гонка ADAC Ruhr Cup, которая планируется на субботу, состоится по графику. Организаторы подтвердили, что команды и пилоты продолжат подготовку к гонке Nürburgring Endurance Series (NLS).

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