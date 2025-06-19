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У Кельні стався вибух у ресторані, поліція розшукує двох чоловіків

Київ • УНН

 • 1508 перегляди

У німецькому місті Кельн стався вибух у ресторані, що завдав значної шкоди. Поліція розшукує двох чоловіків, які втекли з місця події. Ніхто не постраждав, оскільки заклад був порожній.

У Кельні стався вибух у ресторані, поліція розшукує двох чоловіків
Fabian Sommer/dpa

Вибух стався у ресторані в Кельні на заході Німеччини, що завдало значної шкоди, а стільці вилетіли на вулицю, повідомили у четвер німецька поліція та прокурори, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Німецька поліція розшукує двох чоловіків, які були помічені, коли втікали з місця вибуху, що стався біля входу до закладу невдовзі після 4:30 за місцевим часом.

Спочатку було незрозуміло, чи були вони підозрюваними чи свідками.

Ніхто не постраждав, оскільки ресторан був порожній під час вибуху, який розбив скляний фасад закладу, згідно з початковими висновками.

Поліція та прокурори не коментують можливі мотиви потенційного злочину, який стався у східному районі міста Калк.

Згідно з знімками з місця злочину, ресторан знаходиться в будівлі, де також знаходяться квартири.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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