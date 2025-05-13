В Україні дорожчають послуги готелів та ресторанів - НБУ

Вартість послуг ресторанів і готелів в Україні почала зростати швидшими темпами, повідомили у НБУ, пише УНН.

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Інфляція послуг, як зазначається, залишилася на досить високому рівні (14,6% р/р) передусім через подальше зростання заробітних плат і стійкий споживчий попит.

Порівняно з березнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, транспортних та фінансових послуг - повідомили у НБУ.

Натомість, як вказано, уповільнилося зростання цін на послуги з особистого догляду та страхові послуги.

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