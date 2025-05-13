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В Україні дорожчають послуги готелів та ресторанів - НБУ

Київ • УНН

 • 84 перегляди

За даними НБУ, інфляція послуг залишається високою через зростання зарплат і попит. Вартість послуг ресторанів і готелів зростає швидше, ніж у березні.

В Україні дорожчають послуги готелів та ресторанів - НБУ

Вартість послуг ресторанів і готелів в Україні почала зростати швидшими темпами, повідомили у НБУ, пише УНН.

Деталі

Інфляція послуг, як зазначається, залишилася на досить високому рівні (14,6% р/р) передусім через подальше зростання заробітних плат і стійкий споживчий попит.

Порівняно з березнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, транспортних та фінансових послуг

- повідомили у НБУ.

Натомість, як вказано, уповільнилося зростання цін на послуги з особистого догляду та страхові послуги.

Опендатабот: дохід ресторанів та готелів зріс на 10% у 2024 році - лідирує McDonald’s28.04.25, 09:28 • 3133 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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