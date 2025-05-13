В Украине дорожают услуги гостиниц и ресторанов - НБУ

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в Украине начала расти более быстрыми темпами, сообщили в НБУ, пишет УНН.

Детали

Инфляция услуг, как отмечается, осталась на достаточно высоком уровне (14,6% г/г) прежде всего из-за дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса.

По сравнению с мартом быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, транспортных и финансовых услуг - сообщили в НБУ.

В то же время, как указано, замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страховые услуги.

Опендатабот: доход ресторанов и отелей вырос на 10% в 2024 году - лидирует McDonald’s