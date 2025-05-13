В Украине дорожают услуги гостиниц и ресторанов - НБУ
Киев • УНН
По данным НБУ, инфляция услуг остается высокой из-за роста зарплат и спроса. Стоимость услуг ресторанов и отелей растет быстрее, чем в марте.
Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в Украине начала расти более быстрыми темпами, сообщили в НБУ, пишет УНН.
Детали
Инфляция услуг, как отмечается, осталась на достаточно высоком уровне (14,6% г/г) прежде всего из-за дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса.
По сравнению с мартом быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, транспортных и финансовых услуг
В то же время, как указано, замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страховые услуги.
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