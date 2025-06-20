Опубліковано рейтинг 50-ти найкращих ресторанів світу 2025 року

Імена переможців рейтингу "50 найкращих ресторанів світу 2025" оголосили під час церемонії в Турині, Італія. Перше місце посів ресторан Maido з Ліми (Перу), – повідомляє УНН з посиланням на New York Times.

Деталі

Maido став другим рестораном з Ліми, який здобув перше місце у рейтингу.

Другу позицію втримав Asador Extebarri з регіону Басків в Іспанії.

До п’ятірки лідерів також увійшли Quintonil, у Мехіко (Мексика).

DiverXO у Мадриді та Alchemist у Копенгагені.

Ми багато говоримо про сталий розвиток довкілля, але рідко говоримо про сталий розвиток людства. Я думаю, що ця галузь може бути прикладом того, як ми можемо об’єднати людей за допомогою сили їжі - сказав шеф-кухар ресторану Maido Міцухару Цумура.

У рейтингу особливу увагу приділили закладам поза межами європейських традицій високої кухні – з інноваційними подачами, експериментальними смаками та гіперлокальними інгредієнтами.

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Найвище місце серед американських ресторанів зайняв Atomix із Нью-Йорка, який у 2024 році був шостим, а цьогоріч посів 12 місце.

Ресторан щойно отримав нагороду Джеймса Бірда за видатну гостинність.

До розширеного списку зі 100 найкращих також потрапили Single Thread з Гілдсбурга (80 місце), Le Bernardin (90) і César (98) з Мангеттена, а також Atelier Crenn із Сан-Франциско (96). Водночас Cosme з Нью-Йорка і Smyth з Чикаго вибули зі списку.

Потонг із Бангкока зайняв 13 місце. Його шеф-кухарка Пічая Сунторнянакій отримала звання "Найкраща жінка-кухарка світу" попри суперечки навколо цієї категорії.

Додатково

Рейтинг, заснований у 2002 році британським виданням Restaurant, постійно зазнає критики. На відміну від гіда Мішлен чи незалежних журналістських рейтингів, список 50 найкращих дозволяє 1 тис 100 виборцям отримувати безкоштовні страви та інші пільги. При цьому вони повинні залишатися анонімними.

Багато хто з так званих "гастрономічних експертів" є добре відомими у кулінарному середовищі шеф-кухарями, авторами або піарниками.

Попри це, рейтинг набув великої популярності серед гастротуристів. Із часом він розширився до окремих списків для Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та Північної Америки.

У 2019 році було запроваджене нове правило: ресторани, які займали перше місце, більше не мають права на участь у наступних голосуваннях. Вони переходять до категорії "Найкращі з найкращих".

До таких у США належать Eleven Madison Park (Нью-Йорк) та The French Laundry (долина Напа). Колишні лідери списку також включають El Bulli (Іспанія) і Noma Копенгаген (Данія).

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