Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

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Харьковский сурок Тимка III предсказал раннюю весну, но предупредил о возможных морозах и снеге. Из-за нестабильного состояния животного прогноз впервые был сделан дистанционно в присутствии только биологов-киперов.

Бабкак Тимка III поделился своим прогнозом на весну. Он предвещает ее ранний приход, однако снег мы еще также увидим, передает УНН.

Так, руководитель пресс-службы Харьковского национального университета им. Каразина Лилия Змей поделилась видео и фото на которых свой "прогноз" дает Тимка из родного дома - биологического степного стационара в Великобурлукской громаде Харьковщины.

В 21 годовщину празднования Дня сурка заведующий биостанцией Каразинского университета Владимир Грубник расшифровал нынешний "прогноз" Тимко III, по которому весна будет ранней.

Он говорит, что в этом году весна никуда не выходила, она у нас есть и будет. Но еще могут быть морозы небольшие и снег еще может покрыть землю, но весна будет

- рассказал Грубник.

Кроме того, студенты биологического факультета Харьковского национального университета им. Каразина угостили Тимко овощами и фруктами.

В этом году из-за нестабильного состояния сурка Тимка III, который то просыпается, то дремлет, он впервые сделал прогноз на весну дистанционно - в своем зимовнике и только в присутствии биологов-киперов.

Автор фото: Юлия Гайденко

Дополнение

Сегодня, 2 февраля в Украине и во многих странах мира все желающие приобщаются ко Дню сурка - событию, как считается, по которому можно определить, когда закончится зима и наступит весна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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