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Бабак Тимко ІІІ дав "прогноз" погоди на весну

Бабак Тимко ІІІ дав "прогноз" погоди на весну

Київ • УНН

 • 138517 перегляди

Харківський бабак Тимко III передбачив ранню весну, але попередив про можливі морози та сніг. Через нестабільний стан тварини прогноз вперше було зроблено дистанційно у присутності лише біологів-кіперів.

Бабкак Тимко III поділився своїм прогнозом на весну. Він віщує її ранній прихід, проте сніг ми ще також побачимо, передає УНН.

Так, керівниця пресслужби Харківського національного університету ім. Каразіна Лілія Змій поділилася відео та фото на яких свій "прогноз" дає Тимко з рідної домівки – біологічного степового стаціонару у Великобурлуцькій громаді Харківщини.

У 21 річницю святкування Дня бабака завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник розшифрував цьогорічний "прогноз" Тимка III, за яким весна буде рання.

Він каже, що цього року весна нікуди не виходила, вона в нас є та буде. Але ще можуть бути морози невеликі й сніг ще може вкрити землю, але весна буде

- розповів Грубник.

Окрім того, студенти біологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна пригостили Тимка овочами та фруктами.

Цього року через нестабільний стан бабака Тимка III, який то прокидається, то дрімає, він уперше зробив прогноз на весну дистанційно - у своєму зимівнику та лише у присутності біологів-кіперів.

Автор фото: Юлія Гайденко

Доповнення

Сьогодні, 2 лютого в Україні та у багатьох країнах світу усі бажаючі долучаються до Дня бабака – події, як вважається, за якою можна визначити, коли закінчиться зима і настане весна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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