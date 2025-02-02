Сьогодні День бабака: що він означає та віщує

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Харківський бабак-віщун Тимко цьогоріч через нестабільний стан передбачатиме прихід весни не виходячи з домівки. Традиційне віщування відбудеться на біостанції у Великобурлуцькій громаді лише у присутності біологів.

Сьогодні, 2 лютого в Україні та у багатьох країнах світу усі бажаючі долучаються до Дня бабака – події, як вважається, за якою можна визначити, коли закінчиться зима і настане весна, пише УНН.

Ще в Стародавньому Римі другого лютого будили від зимової сплячки їжачка й за його поведінкою прогнозували, яким буде прихід весни. Звичай зберігся у західноєвропейських народів, зокрема, у німців.

І саме німці-переселенці, що оселилися в 1700-х роках у США, привезли з собою звичай будити їжака, щоб дізнатися про зміни в погоді. Щоправда, їжаків у тих краях бракувало, зате жили бабаки, які зиму теж проводять у сплячці.

Офіційною датою виникнення Дня бабака вважається друге лютого 1886 року. Тоді в місцевій газеті Панксатоні, міста в штаті Пенсильванія, було розміщено новину про те, що в День бабака звір не побачив своєї тіні. Панксатонського бабака назвали Великим Філом, і відтоді всі його місцеві наступники мають таке саме ім’я.

Спостерігаючи бабака, який вилазить зі своєї схованки в цей день потрібно звернути увагу на його поведінку, по якої і можна визначити близькість настання довгоочікуваної весни. Якщо цей день буде похмурий і бабак не зможе побачити свою тінь, але спокійно залишить насиджену нору, то висока ймовірність, що зима незабаром закінчиться, а весна очікується рання в цей рік. Якщо день буде сонячний і бабак спостерігаючи свою тінь піде назад ховатися в нору, то зима швидше за все триватиме ще шість тижнів.

В Україні є свій бабак-віщун на ім’я Тимко який живе на Харківщині. Він дає прогнози на біологічній станції Харківського національного університету імені Казаріна у селищі Гайдарах.

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У 2022 році бабак Тимко III дав прогноз за яким весна в Україну мала прийти за розкладом, але повинна була бути нестабільною та холодною. І справді весна 2022 року була холодною й в зимових курточках люди ходили ледь не до травня.

Згодом в травні 2022 року стало відомо, що харківський бабак Тимко, опинився в російській окупації. Разом з Тимком в окупації рф було до 38 інших бабаків, які жили на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади.

Великобурлуцьку громаду звільнили від російських окупантів 11 вересня 2022 року.

У 2023 році Бабак Тимко дав "прогноз", що весна настане у середині березня.

Тоді Український гідрометеорологічний центр прокоментував "прогнози" бабака, заявивши, що до серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення.

"Ідея цього свята залишається незмінною - привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу" (в Україні)", - вважають співорганізатори заходу.

Торік Бабак Тимко навіщував 2 лютого, що весна у 2024 році має настати за шість тижнів. 

Проте справжнє весняне тепло українці відчули вже в квітні.

У 2019 році бабак Тимко передбачив, хто посяде залізний трон в серіалі "Гра престолів". Тимко III з поміж фото Дейенеріс Таргаріен, Джона Сноу, Серсеї Ланістер вирішив, що залізний трон посяде Король Ночі.

Проте Короля ночі вбила Арья Старк, а трон зайняв Бран Старк. Вінтерфелл став незалежним під Сансою Старк.

Проте в цьому році очікуються зміни.

Керівниця пресслужби Харківського національного університету ім. Каразіна Лілія Змій повідомила журналісту УНН, що через нестабільний стан бабак Тимко III уперше зробить прогноз на весну дистанційно - у своєму зимівнику та лише у присутності біологів-кіперів.

"Він це робить через небезпеку транспортування, а також через те, що то прокидається, то дрімає. Краще за все для нього бути у більш звичному середовищі", - пояснила Змій.

Таким чином Тимко здійснить віщування приходу весни цього року прямо з рідної домівки – біологічного степового стаціонару у Великобурлуцькій громаді.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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