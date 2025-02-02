Сегодня День сурка: что он означает и предвещает

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Киев  •  УНН

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Харьковский сурок-предсказатель Тимка в этом году из-за нестабильного состояния будет предсказывать приход весны не выходя из дома. Традиционное предсказание состоится на биостанции в Великобурлукской громаде только в присутствии биологов.

Сегодня, 2 февраля в Украине и во многих странах мира все желающие приобщаются ко Дню сурка - события, как считается, по которому можно определить, когда закончится зима и наступит весна, пишет УНН.

Еще в Древнем Риме второго февраля будили от зимней спячки ежика и по его поведению прогнозировали, каким будет приход весны. Обычай сохранился у западноевропейских народов, в частности, у немцев.

И именно немцы-переселенцы, поселившиеся в 1700-х годах в США, привезли с собой обычай будить ежа, чтобы узнать об изменениях в погоде. Правда, ежей в тех краях не хватало, зато жили сурки, которые зиму тоже проводят в спячке.

Официальной датой возникновения Дня сурка считается второе февраля 1886 года. Тогда в местной газете Панксатона, города в штате Пенсильвания, была размещена новость о том, что в День сурка зверь не увидел своей тени. Панксатонского сурка назвали Большим Филом, и с тех пор все его местные преемники носят такое же имя.

Наблюдая сурка, который вылезает из своего убежища в этот день нужно обратить внимание на его поведение, по которому и можно определить близость наступления долгожданной весны. Если этот день будет пасмурный и сурок не сможет увидеть свою тень, но спокойно покинет насиженную нору, то высока вероятность, что зима вскоре закончится, а весна ожидается ранняя в этот год. Если день будет солнечный и сурок наблюдая свою тень пойдет обратно прятаться в нору, то зима скорее всего продлится еще шесть недель.

В Украине есть свой сурок-предсказатель по имени Тимка который живет на Харьковщине. Он дает прогнозы на биологической станции Харьковского национального университета имени Казарина в поселке Гайдарах.

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В 2022 году сурок Тимка III дал прогноз по которому весна в Украину должна была прийти по расписанию, но должна была быть нестабильной и холодной. И действительно весна 2022 года была холодной и в зимних курточках люди ходили чуть ли не до мая.

Впоследствии в мае 2022 года стало известно, что харьковский сурок Тимка, оказался в российской оккупации. Вместе с Тимкой в оккупации рф было до 38 других сурков, которые жили на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина на территории Великобурлукской общины.

Великобурлукскую громаду освободили от российских оккупантов 11 сентября 2022 года.

В 2023 году Бабак Тимка дал "прогноз", что весна наступит в середине марта.

Тогда Украинский гидрометеорологический центр прокомментировал "прогнозы" сурка, заявив, что к серьезным научным прогнозам и синоптики, это не имеет никакого отношения.

"Идея этого праздника остается неизменной - привлечение внимания к биоразнообразию и сохранение украинской степи" (в Украине)", - считают соорганизаторы мероприятия.

В прошлом году Бабак Тимка предсказывал 2 февраля, что весна в 2024 году должна наступить через шесть недель. 

Однако настоящее весеннее тепло украинцы почувствовали уже в апреле.

В 2019 году сурок Тимка предсказал, кто займет железный трон в сериале "Игра престолов". Тимка III из числа фото Дейенерис Таргариен, Джона Сноу, Серсеи Ланистер решил, что железный трон займет Король Ночи.

Однако Короля ночи убила Арья Старк, а трон занял Бран Старк. Винтерфелл стал независимым под Сансой Старк.

Однако в этом году ожидаются изменения.

Руководитель пресс-службы Харьковского национального университета им. Каразина Лилия Змий сообщила журналисту УНН, что из-за нестабильного состояния сурок Тимка III впервые сделает прогноз на весну дистанционно - в своем зимовнике и только в присутствии биологов-киперов.

"Он это делает из-за опасности транспортировки, а также из-за того, что то просыпается, то дремлет. Лучше всего для него быть в более привычной среде", - пояснила Змей.

Таким образом Тимка осуществит предсказание прихода весны этого года прямо из родного дома - биологического степного стационара в Великобурлукской громаде.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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