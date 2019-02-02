Бабак Тимко III передбачив, хто посяде залізний трон в серіалі "Гра престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Всеукраїнський синоптик бабак Тимко III, який живе на біологічній станції у селі Гайдари проявив свої здібності провидця на радість фанатам серіалу "Гра престолів" ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.
Тимко III з поміж фото Дейенеріс Таргаріен, Джона Сноу, Серсеї Ланістер вирішив, що залізний трон посяде Король Ночі.
Нагадаємо, бабак Тимко III дав прогноз на весну. Бабак дуже швидко повернувся до нори, а це означає, що на українців ще чекає 6 холодних тижнів. Тобто тепло прийде на початку квітня.
Як повідомляв УНН, 2 лютого відзначають День бабака у США. Наймасштабніше святкування відбувається в Панксатоні, штат Пенсільванія, США. З ранку о 7:25 збираються на Індичій гірці біля нори сплячого бабака Філа. Будять його чоловіки одягнуті у фраки щоб він спрогнозував коли очікувати прихід весни.