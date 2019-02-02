Сурок Тимка III предсказал, кто займет железный трон в сериале "Игра престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Всеукраинский синоптик сурок Тимка III, который живет на биологической станции в селе Гайдары проявил свои способности провидца на радость фанатам сериала "Игра престолов" эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНН.
Тимка III из перечня фото Дейенерис Таргариен, Джона Сноу, Серсеей Ланистер решил, что железный трон займет Король Ночи.
Напомним, сурок Тимка III дал прогноз на весну. Сурок очень быстро вернулся к норе, а это значит, что украинцев еще ждет 6 холодных недель. То есть тепло придет в начале апреля.
Как сообщал УНН, 2 февраля отмечают День сурка в США. Самое масштабное празднование происходит в Панксатони, штат Пенсильвания, США. С утра в 7:25 собираются на Индюшачьей горке возле норы спящего сурка Фила. Будят его супруги одетые во фраки чтобы он спрогнозировал когда ожидать приход весны.