Сьогодні відзначають День бабака у США

Свято бабака, невипадково відзначають саме сьогодні, адже за старим стилем цього дня – Стрітення Господнє, день, коли зима зустрічається з весною.



Наймасштабніше святкування відбувається в Панксатоні, штат Пенсільванія, США. З ранку о 7:25 збираються на Індичій гірці біля нори сплячого бабака Філа. Будять його чоловіки одягнуті у фраки щоб він спрогнозував коли очікувати прихід весни.



За прикметою вважається, що якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору – зима скоро відступить, а якщо день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається назад у нору – на нас чекає ще шість тижнів зими.



Цю традицію перейняли і українці. В нас також є своя зірка – бабак-метеоролог на ім’я Тимко. Він живе на університетській біологічній станції в Харківській області.



Згідно з українськими традиціями, бабак прокидався від зимової сплячки на свято Євдокії 14 березня. Він виходить на світло, тричі свистить, а потім знову лягає на іншу сторону і так спить до Благовіщення.



Нагадаємо, середня місячна температура у лютому цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 5° морозу, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, у лютому очікується на рівні 29-41 мм, на Закарпатті та в Карпатах - до 73 мм, у горах Криму - до 118 мм, що в межах середніх багаторічних значень.