Сегодня отмечают День сурка в США

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79342 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101919 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136673 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134960 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131899 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126247 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163925 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117935 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141521 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня отмечают День сурка в США

Сегодня отмечают День сурка в США

Киев  •  УНН

 • 29652 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. День сурка - это главное метеорологическое праздник для жителей США и Канады, который отмечается 2 февраля. Однако обычай предсказывать погоду по поведению грызуна, который проснулся 2 февраля стал популярным по всему миру, передает УНН.

Праздник сурка, неслучайно отмечают именно сегодня, ведь по старому стилю этот день - Сретение Господне, день, когда зима встречается с весной.

Самое масштабное празднование происходит в Панксатони, штат Пенсильвания, США. С утра в 7:25 собираются на Индюшачьей горке возле норы спящего сурка Фила. Будят его супруги одетые во фраки чтобы он спрогнозировал когда ожидать приход весны.

По примете считается, что если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - зима скоро отступит, а если день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору - нас ждет еще шесть недель зимы.

Эту традицию переняли и украинцы. У нас также есть своя звезда - сурок-метеоролог по имени Тимка. Он живет на университетской биологической станции в Харьковской области.

Согласно украинским традициям, сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии 14 марта. Он выходит на свет, трижды свистит, а затем снова ложится на другую сторону и так спит до Благовещения.

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0 ° до 5 ° мороза, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, в феврале ожидается на уровне 29-41 мм, на Закарпатье и в Карпатах - до 73 мм, в горах Крыма - до 118 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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