Сегодня отмечают День сурка в США

Праздник сурка, неслучайно отмечают именно сегодня, ведь по старому стилю этот день - Сретение Господне, день, когда зима встречается с весной.



Самое масштабное празднование происходит в Панксатони, штат Пенсильвания, США. С утра в 7:25 собираются на Индюшачьей горке возле норы спящего сурка Фила. Будят его супруги одетые во фраки чтобы он спрогнозировал когда ожидать приход весны.



По примете считается, что если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - зима скоро отступит, а если день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору - нас ждет еще шесть недель зимы.



Эту традицию переняли и украинцы. У нас также есть своя звезда - сурок-метеоролог по имени Тимка. Он живет на университетской биологической станции в Харьковской области.



Согласно украинским традициям, сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии 14 марта. Он выходит на свет, трижды свистит, а затем снова ложится на другую сторону и так спит до Благовещения.



Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0 ° до 5 ° мороза, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, в феврале ожидается на уровне 29-41 мм, на Закарпатье и в Карпатах - до 73 мм, в горах Крыма - до 118 мм, что в пределах средних многолетних значений.