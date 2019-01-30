Синоптики дали прогноз на лютий

"Середня місячна температура передбачається 0-5° морозу, в Криму до 1° тепла, що близько до середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики, зауваживши, що інформація базована на даних УкрГМЦ, УкрНДГМІ та світових центрів погоди.

Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, у лютому очікується на рівні 29-41 мм, на Закарпатті та в Карпатах - до 73 мм, у горах Криму - до 118 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для лютого є середня місячна температура повітря на рівні 0-5° морозу, на Лівобережжі та в Карпатах - до 7° морозу, у Криму - від 1° морозу до 4° тепла.

За час спостережень абсолютний мінімум температури у лютому в Україні фіксували на рівні 27-39° морозу, на півдні України та Закарпатті - 23-34° морозу. Абсолютний максимум за увесь час спостережень у третій місяць зими - 12-20° тепла, у південній частині, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях - місцями до 24° тепла, на високогір'ї Карпат - 8-10° тепла.

Для лютого загалом характерною є середня місячна кількість опадів на рівні 26-46 мм, на Закарпатті та в Карпатах - переважно 47-125 мм. Найбільша висота снігового покриву, як правило, спостерігається у другій та третій декадах місяця і досягає 5-20 см, в Карпатах до 35 см; у південних областях сніговий покрив нестійкий.

Днів з хуртовинами в середньому буває 1-8, в Карпатах - до 10; ожеледь найчастіше спостерігається у східних областях та Приазов'ї.

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