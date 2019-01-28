Жителів України попередили про можливі мігрені через погоду

КИЇВ. 28 січня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 28 по 31 січня будуть фіксуватися дискомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.