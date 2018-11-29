Лікар порадив, як правильно одягатися в морозні дні

"Жителям міст, які переміщаються із транспорту додому, краще носити багатошаровий одяг – не одну теплу річ, а щоб була можливість розстібнутися в теплому приміщенні", - зазначив медик.



За його словами, для організму шкідливі різкі перепади, коли тепло одягнена людина із перегрітого приміщення виходить на мороз, тому треба щоб у робочому кабінеті або вдома температура не перевищувала 22 градусів, і щоб була можливість зняти теплу кофту або светр під час перебування в приміщенні.



Крім того, одяг, як і взуття, мають бути достатньо просторим і не затискати кровообіг. Взуття має дозволяти одягнути теплі шкарпетки або покласти зимову устілку. Також обов'язково носити теплі рукавиці. Також медик радить звернути увагу на термобілизну, яка може стати у пригоді під час морозів.



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При цьому він додав, що небажано носити металеві прикраси, оскільки вони теж можуть сприяти загальному переохолодженню.



Нагадаємо, на зміну опадам в Україні в останні дні осені прийде суха, але морозна погода. З 28 по 30 листопада країна буде перебувати в полі підвищеного тиску, в антициклоні, очікується мінлива хмарність і без опадів по всій території України, що супроводжуватиметься суттєвим зниженням температури.



Медики порадили, виходячи з дому, берегтися від холодової алергії, як мінімум, змащуючи відкриті ділянки обличчя живильним кремом, а ще потурбуйтесь про чистоту у оселі, щоб попередити контакт із кліщами побутового пилу, алергія на які – часте явище серед чутливих осіб.