На Україну насуваються морози

"Сьогодні-завтра будемо знаходитись під впливом циклону. Сьогодні – по всій території країни, завтра, 27-го, вдень опади залишаться тільки в південних і східних областях. З північного заходу на нас іде порція північного повітря, температура буде знижуватись. Без опадів буде, тобто покращення погодних умов", - зазначив експерт.



За його словами, вдень на більшості території країни сьогодні-завтра буде близько 0, а на півдні – до 5-7 із позначкою плюс. Починаючи з 27 листопада з північного заходу на країну насуватиметься холодне повітря, що спричинить суттєве зниження температури повітря.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз на перший день зими



"З 28 по 30 листопада ми будемо в полі підвищеного тиску, в антициклоні, очікується мінлива хмарність і без опадів по всій території України. І суттєве зниження температури", - додав він.



При цьому він уточнив, що найбільш прохолодна ніч буде з 29 на 30 листопада, коли на майже всій території України стовпчики термометрів опустяться до -10…-15 градусів, а на півночі і в Карпатах – до -17. На півдні буде до -5. Вдень буде -3…- 8 градусів, а на півдні +2…-3.



Нагадаємо, синоптики попередили про туман та видимість на дорогах до 200-500 м у столичному регіоні.



Нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.



Голова Державного агентства автомобільних робіт України Славомір Новак не виключив різних надзвичайних ситуацій взимку на українських дорогах внаслідок несприятливих погодних умов.