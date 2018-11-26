Синоптики дали прогноз на перший день зими

"1-го числа зміниться погода. Підвищений тиск трошки понизиться, буде впливати циклон над Чорним морем, і з півдня піде порція теплого повітря", - зазначив експерт.



За його словами, 1 грудня в південних, центральних і північних областях країни пройде невеликий сніг, на півдні – мокрий сніг з дощем, на решті території буде без опадів. Температура повітря буде становити 0…+5 на півдні вдень, вночі – 0...-5. На решті території буде 2-3 грудня вночі 0…-5, а вдень – близько 0, починаючи з 1 грудня місцями буде спостерігатись невеликий сніг, на півдні – мокрий сніг і дощ.



Нагадаємо, синоптики попередили про туман та видимість на дорогах до 200-500 м у столичному регіоні.



Нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.



Голова Державного агентства автомобільних робіт України Славомір Новак не виключив різних надзвичайних ситуацій взимку на українських дорогах внаслідок несприятливих погодних умов.



