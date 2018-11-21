Українців попередили про можливі надзвичайні ситуації на дорогах узимку

КИЇВ. 21 листопала. УНН. Голова Державного агентства автомобільних робіт України Славомір Новак не виключив різних надзвичайних ситуацій взимку на українських дорогах внаслідок несприятливих погодних умов. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.