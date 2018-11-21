Українців попередили про можливі надзвичайні ситуації на дорогах узимку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопала. УНН. Голова Державного агентства автомобільних робіт України Славомір Новак не виключив різних надзвичайних ситуацій взимку на українських дорогах внаслідок несприятливих погодних умов. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"У тій частині Європи, в якій ми живемо, зима є суворою та буває складною. Ми намагаємося реагувати вчасно та у рамках можливих ресурсів. Але мусимо розуміти, що можуть бути різні надзвичайні ситуації, це буває в усіх країнах Європи, коли навіть підготовлена техніка та люди можуть не справитися", - сказав він.
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Новак попросив про терпіння, розумне користування автомобілями в період складних погодних умов, особливо це стосується великовагового транспорту.
"Зі свого боку, обіцяємо зробити все можливе для того, щоби люди не відчули або найменше відчули незручності зимового періоду, і максимально забезпечити безпеку під час зимового утримання доріг", - зауважив голова Укравтодору.
Як повідомляв УНН, в Українському гідрометеорологічному інституті заявляли, що нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.