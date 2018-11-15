Метеоролог розповіла, якою буде зима

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом. Про це повідомила завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі кореспонденту УНН.

“Зима очікується у нас тепла, на 1-2 градуси вище. У грудні вона може коливатися від 3-4 градусів на північному сході України — Сумщина, Чернігівщина — до плюс 5-6 градусів в західних областях і Закарпатті. При цьому середня максимальна температура за місяць на значній території України може бути вищою за +5 градусів, а в південних областях — навіть вищою за 10 градусів. Середні мінімальні температури можуть бути нижче 0 у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях”, — зазначила метеоролог.

За її словами, опади на більшій частині території очікуються в межах норми і тільки на сході — дещо вище за норму. У той же час грудень може бути більш посушливим — на 15-30% опадів нижче за норму, тоді як в січні очікується більше опадів.

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“Оскільки температури очікуються досить високими, це може призвести до того, що у нас будуть опади у вигляді дощу або мокрого снігу. І це ожеледь, налипання мокрого снігу, відсутність стійкого снігового покриву і не лише на півдні України, а й навіть у центральних і північних областях”, — уточнила метеоролог.

При цьому вона додала, що наразі територія країни за синоптичними показниками поділилася на умовні дві частини — у західних областях середньо добові температури становлять 6-7 градусів тепла, а на сході — до −1...-2.

“Тобто саме в східних областях добова температура нижче 0 — і зимові дні, можна сказати, там є, хоча на заході країни все ще панує осінь, досить тепло”, — уточнила В.Балабух.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, протягом наступних п’яти днів у більшості областей дощитиме з мокрим снігом, а температура вночі подекуди знизиться до −8 градусів.

На ранок четверга, 15 листопада, у п’яти областях України продовжує йти сніг, висота снігового покрову — до шести сантиметрів.

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