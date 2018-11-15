В Україні очікуються дощі з мокрим снігом і до 8 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні впродовж наступних п'яти днів. У більшості областей дощитиме з мокрим снігом, а температура вночі подекуди знизиться до -8 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
У четвер, 15 листопада, на Правобережжі, Приазов'ї та Криму дощитиме з мокрим снігом. На заході та в Криму температура вночі становитиме 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла. На сході дещо холодніше: від -2 до +3 градусів, вночі 2-7 градусів морозу. У південних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві та області хмарно. Вночі та вранці незначний мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Упродовж дня температура близько 0 градусів. В області позначка термометру коливатиметься від -2 до +3 градусів.
Протягом 16-17 листопада в Україні триматиметься хмарна погода з тимчасовими проясненнями. Опади очікуються на півдні, Донецькій та Луганській областях, а також на Прикарпатті. Там дощитиме з мокрим снігом. На південному сході пориви вітру подекуди сягатимуть 15-18 м/с. Температура коливатиметься від -3 до -8 градусів. Вдень у західних та південних областях близько 0 градусів. На Закарпатті очікується 8-10 градусів тепла.
У столиці 16-17 листопада хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 3-8 градусів морозу. Вдень температура 0-3 градусів вище нуля.
18-19 листопада не сніжитиме лише на півдні та сході України. На решті території очікується сніг. Вночі термометр показуватиме 1-7 градусів морозу, вдень від -3 до +3 градусів. На Закарпатті буде тепліше: до 6 градусів тепла. У Криму переважно дощитиме. Вночі 0-6 градусів тепла, вдень +3-9 градусів.
У Києві буде сніжити. Температура вночі 1-7 градусів нижче нуля, вдень від -3 до 2 градусів тепла.
Нагадаємо, на ранок четверга, 15 листопада, у п’яти областях України продовжує йти сніг, висота снігового покрову — до шести сантиметрів. Однак у патрульній поліції запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено.
Як повідомляв УНН, минулої доби по всій Україні через погодні умови сталося 1358 ДТП.