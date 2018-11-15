В Україні очікуються дощі з мокрим снігом і до 8 градусів морозу

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні впродовж наступних п'яти днів. У більшості областей дощитиме з мокрим снігом, а температура вночі подекуди знизиться до -8 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Укргідрометцентр.