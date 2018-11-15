В Україні очікуються дощі з мокрим снігом і до 8 градусів морозу

ukru
Ексклюзив
12:16 • 29866 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 72694 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 81634 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 73421 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 98242 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 106417 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 68465 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80906 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 145265 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224710 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 144121 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 137939 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 115379 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 102449 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 92662 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 72704 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 106423 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 145268 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 494152 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 574218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 39957 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 48244 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187174 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182691 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 181963 перегляди
Актуальне
В Україні очікуються дощі з мокрим снігом і до 8 градусів морозу

В Україні очікуються дощі з мокрим снігом і до 8 градусів морозу

Київ • УНН

 • 17825 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні впродовж наступних п'яти днів. У більшості областей дощитиме з мокрим снігом, а температура вночі подекуди знизиться до -8 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

У четвер, 15 листопада, на Правобережжі, Приазов'ї та Криму дощитиме з мокрим снігом. На заході та в Криму температура вночі становитиме 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла. На сході дещо холодніше: від -2 до +3 градусів, вночі 2-7 градусів морозу. У південних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві та області хмарно. Вночі та вранці незначний мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Упродовж дня температура близько 0 градусів. В області позначка термометру коливатиметься від -2 до +3 градусів.

Протягом 16-17 листопада в Україні триматиметься хмарна погода з тимчасовими проясненнями. Опади очікуються на півдні, Донецькій та Луганській областях, а також на Прикарпатті. Там дощитиме з мокрим снігом. На південному сході пориви вітру подекуди сягатимуть 15-18 м/с. Температура коливатиметься від -3 до -8 градусів. Вдень у західних та південних областях близько 0 градусів. На Закарпатті очікується 8-10 градусів тепла.

У столиці 16-17 листопада хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 3-8 градусів морозу. Вдень температура 0-3 градусів вище нуля.

18-19 листопада не сніжитиме лише на півдні та сході України. На решті території очікується сніг. Вночі термометр показуватиме 1-7 градусів морозу, вдень від -3 до +3 градусів. На Закарпатті буде тепліше: до 6 градусів тепла. У Криму переважно дощитиме. Вночі 0-6 градусів тепла, вдень +3-9 градусів.

У Києві буде сніжити. Температура вночі 1-7 градусів нижче нуля, вдень від -3 до 2 градусів тепла.

Нагадаємо, на ранок четверга, 15 листопада, у п’яти областях України продовжує йти сніг, висота снігового покрову — до шести сантиметрів. Однак у патрульній поліції запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Як повідомляв УНН, минулої доби по всій Україні через погодні умови сталося 1358 ДТП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.02
Bitcoin
$87,701.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,057.90
Ethereum
$2,089.87