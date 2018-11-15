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По Україні випало до шести сантиметрів снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На ранок четверга, 15 листопада, у п'яти областях України продовжує йти сніг, висота снігового покрову - до шести сантиметрів. Однак у патрульній поліції запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це УНН  повідомляє з посиланням на дані Патрульної поліції України.

"Сьогодні, станом на 6 годину ранку, опади у вигляді невеликого снігу у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Миколаївський областях, висота снігового покрову до 6 сантиметрів. У західних областях місцями невеликий дощ", - вказали патрульні у Facebook.

У нічний час, як зазначається, місцями виникала ожеледиця у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

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"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на трасах державного значення у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжений. У більшості західних та північних областей мокрий", - додали у поліції.

Дорожні підприємства, як повідомляється, працюють у цілодобовому режимі.

"На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця. Такі погодні умови ускладнюють рух та є небезпечними для керування транспортними засобами, тому звертаємо особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху під час зимової негоди та необхідність заміни літніх шин на зимові", - зауважили у правоохоронному відомстві.

Додамо, після приходу в Україну антициклону на більшості території встановилася холодна погода, у семи областях вчора випадав сніг. На дорогах сформувалася ожеледиця, і за добу сталося більше 1000 ДТП по всій країні.

За даними патрульної поліції, лише у столиці станом на 18 годину 14 листопада було 498 звернень про ДТП.

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