По Україні випало до шести сантиметрів снігу

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На ранок четверга, 15 листопада, у п'яти областях України продовжує йти сніг, висота снігового покрову - до шести сантиметрів. Однак у патрульній поліції запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Патрульної поліції України.