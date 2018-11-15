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По Украине выпало до шести сантиметров снега

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На утро четверга, 15 ноября, в пяти областях Украины продолжает идти снег, высота снежного покрова - до шести сантиметров. Однако в патрульной полиции уверяют, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции Украины.

"Сегодня, по состоянию на 6:00 утра, осадки в виде небольшого снега в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях, высота снежного покрова до 6 сантиметров. В западных областях местами небольшой дождь", - указали патрульные в Facebook.

В ночное время, как отмечается, местами возникала гололедица в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

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"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на трассах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях заснеженное. В большинстве западных и северных областей мокрое", - добавили в полиции.

Дорожные предприятия, как сообщается, работают в круглосуточном режиме.

"На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Такие погодные условия затрудняют движение и опасны для управления транспортными средствами, поэтому обращаем особое внимание водителей на безопасность дорожного движения во время зимней непогоды и необходимость замены летних шин на зимние", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Добавим, после прихода в Украину антициклона на большей части территории установилась холодная погода, в семи областях вчера выпадал снег. На дорогах сформировалась гололедица, и за сутки произошло более 1000 ДТП по всей стране.

По данным патрульной полиции, только в столице по состоянию на 18 часов 14 ноября было 498 обращений о ДТП.

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