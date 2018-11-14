Синоптики розповіли, де в Україні зустріли перший сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні в Україні перший сніг завітав до Київської, Чернігівської, Черкаської, частково Житомирської, Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей. Про це повідомила прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.
"Перший сніг завітав до Київської, Чернігівської, Черкаської, частково Житомирської, Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей. А як минає ваш перший сніжний день цього сезону?" - зазначили в Укргідрометцентру.
При цьому дописувачі в коментарях зазначили, що сніг "зачепив" також і Миколаївську область, у Маріуполі такі опади спостерігали ще вчора, а в Полтаві й Сумах наразі сухо.
Нагадаємо, у столиці України в середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні.
Станом на 17:00, в’їзд автомобілів у столицю України на деяких трасах суттєво ускладнений.
Цього року метеорологічна зима прийшла до Києва на більш ніж місяць раніше, ніж торік.