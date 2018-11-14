Синоптики рассказали, где в Украине встретили первый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в Украине первый снег посетил Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, частично Житомирскую, Винницкую, Кировоградскую и Одесскую области. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
"Первый снег посетил Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, частично Житомирскую, Винницкую, Кировоградскую и Одесскую области. А как проходит ваш первый снежный день в этом сезоне?" - отметили в Укргидрометцентре.
При этом корреспонденты в комментариях отметили, что снег "зацепил" также и Николаевскую область, в Мариуполе такие осадки наблюдали еще вчера, а в Полтаве и Сумах пока сухо.
Напомним, в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне.
По состоянию на 17:00, въезд автомобилей в столицу Украины на некоторых трассах существенно затруднен.
В этом году метеорологическая зима пришла в Киев раньше более чем на месяц, чем в прошлом году.