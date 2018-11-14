Синоптики рассказали, где в Украине встретили первый снег

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105852 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111909 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149092 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143878 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136191 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128068 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170726 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118078 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Синоптики рассказали, где в Украине встретили первый снег

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в Украине первый снег посетил Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, частично Житомирскую, Винницкую, Кировоградскую и Одесскую области. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.

"Первый снег посетил Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, частично Житомирскую, Винницкую, Кировоградскую и Одесскую области. А как проходит ваш первый снежный день в этом сезоне?" - отметили в Укргидрометцентре.

При этом корреспонденты в комментариях отметили, что снег "зацепил" также и Николаевскую область, в Мариуполе такие осадки наблюдали еще вчера, а в Полтаве и Сумах пока сухо.

Напомним, в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне.

По состоянию на 17:00, въезд автомобилей в столицу Украины на некоторых трассах существенно затруднен.

В этом году метеорологическая зима пришла в Киев раньше более чем на месяц, чем в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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