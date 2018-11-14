У Києві випав перший сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У столиці України у середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні, передає УНН.
Зазначимо, синоптики раніше попередили про те, що сьогодні очікується сніг з дощем у шести областях України: у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.
Крім того, за прогнозами Укргідрометцентру, місцями на українців чекає ожеледь та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Вітер - південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї - окремі пориви 15-18 м/с.
Температура у західних областях вдень - 5-10°, на Закарпатті - до 14° тепла; на решті території вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни - 2-6° тепла.