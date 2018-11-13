Завтра в України очікується сніг з дощем, місцями ожеледь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Завтра у шістьох областях України очікується сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Про це у Facebook повідомив Український гідрометцентр, передає УНН.
Зокрема, завтра у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях погіршення погодних умов - вдень сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Крім того, у західних областях України очікуються дощі, на решті території країни без істотних опадів.
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Вітер південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви 15-18 м/с.
Температура у західних областях вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів, на Закарпатті до 14 градусів тепла; на решті території вночі 1-6 градусів морозу, на Сумщині до 10 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні країни 2-6 тепла.
Нагадаємо, голова ДСНС Микола Чечоткін попередив водіїв Києва та Київської області про складні погодні умови на автошляхах столичного регіону у середу, 14 листопада.