Завтра в Украине ожидается снег с дождем, местами гололед
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Завтра в шести областях Украины ожидается снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега. Об этом в Facebook сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.
В частности, завтра в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ухудшение погодных условий - днем снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Кроме того, в западных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории страны без существенных осадков.
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Ветер юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.
Температура в западных областях ночью 1-6 градусов тепла, днем 5-10 градусов, на Закарпатье до 14 градусов тепла, на остальной территории ночью 1-6 градусов мороза, в Сумской области до 10 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге страны 2-6 тепла.
Напомним, руководитель ГоСЧС Николай Чечеткин предупредил водителей Киева и Киевской области о сложных погодных условиях на дорогах столичного региона в среду, 14 ноября.