В Україні майже 5% житлових будинків досі без тепла

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні на сьогодні підключено до опалення 95,4% житлових будинків, а об’єктів соціальної сфери - 99,1%, тож, без тепла досі 4,6% житлових будинків та 0,9% об’єктів соцсфери. Про це повідомили УНН у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.