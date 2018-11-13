В Україні майже 5% житлових будинків досі без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні на сьогодні підключено до опалення 95,4% житлових будинків, а об’єктів соціальної сфери - 99,1%, тож, без тепла досі 4,6% житлових будинків та 0,9% об’єктів соцсфери. Про це повідомили УНН у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
За інформацією відомства, на тепер опалення отримали 80 тис. 15 житлових будинків, або 95,4%.
При цьому, як зазначається, підключено до теплоносія 31 тис. 191 об’єкт соціальної сфери, а саме: дитячих садочків - 12 тис. 942 (99,2%), навчальних закладів - 15 тис. 765 (99,1%), лікарень - 2484 (98,7%).
Крім того, за даними Мінрегіону, запущені на сьогодні 20 тис. 722 (99,6%) котельні загалом по Україні.
Нагадаємо, на сьогодні є проблеми з початком опалювального сезону у місті Сміла Черкаської області, у місті Херсон. Також повідомлялося про проблеми із опалювальним сезоном у Кривому Розі, однак згодом в АТ "Криворізька теплоцентраль" повідомили, що у місті запустили всі котельні.
У зв’язку з відсутністю тепла у будинках Сміли місцеві жителі сьогодні планували перекрити дорогу і вимагати від влади вирішити цю проблему.
Додамо, в Україні очікуються низькі температури і мороз, адже антициклон приніс в Україну холодну погоду.